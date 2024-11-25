«Звери» и Чеботина: «Звук» назвал главных артистов 2024 года

Люся Чеботина и Женя Трофимов из группы «Комната культуры» возглавили топ артистов, которых чаще всего слушали в 2024 году, сообщили НСН в HiFi-стриминге «Звук».

Самым популярным рок-альбомом оказался «Фолк» группы «Звери», в поп-музыке лидером стал «Как Есенин» от Navai, в рэпе – «Streets Echo 2052» исполнителя ALBLAK 52.

«Сокрушительный байопик!»: Войтинский снимет два фильма с группой «Звери»

Самым популярным треком, который пользователи «Звука» слушали утром, стала «Матушка» Татьяны Куртуковой. Днем чаще всего ставили «Поезда» Жени Трофимова, вечером - фит «Supersonic» от Aarne и Big Baby Tape, ночью - «Горы» исполнителя BLIZKEY.

Режиссер Александр Войтинский ранее рассказал «Радиоточке НСН», что работает сразу над двумя фильмами о группе «Звери». Съемки фильма в жанре драмеди уже завершены, ожидается, что он выйдет в начале 2025 года, при этом съемки байопика о группе Ромы Зверя еще впереди, пояснил режиссер, являющийся также сооснователем «Зверей».

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Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
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