«Звери» и Чеботина: «Звук» назвал главных артистов 2024 года

Люся Чеботина и Женя Трофимов из группы «Комната культуры» возглавили топ артистов, которых чаще всего слушали в 2024 году, сообщили НСН в HiFi-стриминге «Звук».

Самым популярным рок-альбомом оказался «Фолк» группы «Звери», в поп-музыке лидером стал «Как Есенин» от Navai, в рэпе – «Streets Echo 2052» исполнителя ALBLAK 52.