Россия делает все возможное для возвращения своих граждан с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что на родину вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинскими военными после нападения на регион в августе. В числе вернувшихся 12 детей, пишет RT. Россиян уже доставили в Курск.

Как отметил Песков, подобные договоренности — итог «очень сложных переговоров».

«Они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину», — рассказал представитель Кремля.

Между тем в Верховной раде заявили, что 150 тысяч людей вернулись с территории Украины в новые регионы России.

