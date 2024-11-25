Песков: Москва делает все возможное для возвращения граждан РФ с Украины
Россия делает все возможное для возвращения своих граждан с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что на родину вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинскими военными после нападения на регион в августе. В числе вернувшихся 12 детей, пишет RT. Россиян уже доставили в Курск.
Как отметил Песков, подобные договоренности — итог «очень сложных переговоров».
«Они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину», — рассказал представитель Кремля.
Между тем в Верховной раде заявили, что 150 тысяч людей вернулись с территории Украины в новые регионы России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru