Новый состав парламента Грузии признал свои полномочия без оппозиции

Парламент Грузии нового созыва собрался на первое заседание, начав с процедуры признания своих полномочий. В зале заседаний присутствуют только избранники от правящей партии «Грузинская мечта», всего – 89 человек.

Депутаты от оппозиционных партий, которые прошли в новый состав парламента по итогам выборов, бойкотируют заседание, они не явились в парламент. Предполагается, что они выступят с заявлением о сдаче мандатов депутатов.