Новый состав парламента Грузии признал свои полномочия без оппозиции
Парламент Грузии нового созыва собрался на первое заседание, начав с процедуры признания своих полномочий. В зале заседаний присутствуют только избранники от правящей партии «Грузинская мечта», всего – 89 человек.
Депутаты от оппозиционных партий, которые прошли в новый состав парламента по итогам выборов, бойкотируют заседание, они не явились в парламент. Предполагается, что они выступят с заявлением о сдаче мандатов депутатов.
Оппозиция настаивает, что результаты выборов были подтасованы. Такую же позицию заняла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Именно она по Конституции республики должна была созвать первое заседание парламента, но отказалась сделала этого. Протесты оппозиции проходят в Грузии с конца октября.
Кандидат в премьер-министры страны Ираклий Кобахидзе уже огласил состав своего будущего кабинета. Его должен утвердить сегодня парламент. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спикер Шалва Папуашвили заявил, что выборы и инаугурация президента Грузии должны состояться до конца текущего года. Дату проведения выборов парламент назначит во вторник, 26 ноября.
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