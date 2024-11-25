В России предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам

Он заявил, что 74% россиян пенсионного возраста продолжают работать, так как им не хватает пенсии. Еще 23% пенсионеров идут работать, чтобы финансово помогать близким людям, отмечает «Газета.Ru». Кроме того, согласно еще одному исследованию, на которое ссылается Никитин, 60% пенсионеров говорят, что размера пенсии не хватает даже на покрытие базовых потребностей.

Никитин назвал работающих пенсионеров ценным ресурсом для экономики. По его словам, у таких людей много знаний и большой опыт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в следующем году до 22,5 года вырастет ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, напоминает RT.

