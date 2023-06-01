Польские дорожные службы приступили к замене табличек «Калининград» на «Крулевец»

Напомним, польская Комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны изменила официальное название российского Калининграда на Крулевец. «Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец», — заявили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, подобное решение свидетельствует не о русофобии поляков, а о процессе, граничащем с безумием.

Ранее председатель Комитета будущего в парламенте Литвы Раймундас Лопата заявил, что депутаты сейма страны хотят переименовать Россию в Московию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

