Польские дорожные службы приступили к замене табличек «Калининград» на «Крулевец»
Польские представители дорожных служб начали менять таблички «Калининград» на «Крулевец» в Варминско-Мазурском воеводстве. Отмечается, что в общей сложности заменят 26 указателей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Напомним, польская Комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны изменила официальное название российского Калининграда на Крулевец. «Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец», — заявили в ведомстве.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, подобное решение свидетельствует не о русофобии поляков, а о процессе, граничащем с безумием.
Ранее председатель Комитета будущего в парламенте Литвы Раймундас Лопата заявил, что депутаты сейма страны хотят переименовать Россию в Московию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru