Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре будут продаваться через аукцион

Билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны только на официальном сайте Большого театра, сообщили в театре.

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Там отметили, что в кассах билеты продаваться не будут. Приобрести билеты на сайте театра можно будет с 10:00 2 декабря.

Кроме того, Большой театр впервые в истории проведет общедоступную прямую трансляцию представления. Билеты на «Щелкунчика» в этом году можно будет приобрести на аукционе. Причиной нового способа покупки Большой театр назвал «колоссальную популярность» представления.

Ранее Денис фон Мекк, прапраправнучатый племянник Петра Чайковского, рассказал о популярности композитора в США, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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