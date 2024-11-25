Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре будут продаваться через аукцион
Билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны только на официальном сайте Большого театра, сообщили в театре.
Там отметили, что в кассах билеты продаваться не будут. Приобрести билеты на сайте театра можно будет с 10:00 2 декабря.
Кроме того, Большой театр впервые в истории проведет общедоступную прямую трансляцию представления. Билеты на «Щелкунчика» в этом году можно будет приобрести на аукционе. Причиной нового способа покупки Большой театр назвал «колоссальную популярность» представления.
Ранее Денис фон Мекк, прапраправнучатый племянник Петра Чайковского, рассказал о популярности композитора в США, напоминает RT.
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