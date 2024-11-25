Минтруд РФ: Только два субъекта имеют суммарный коэффициент рождаемости выше нормы

Только два субъекта РФ имеют суммарный коэффициент рождаемости на уровне выше границы естественного воспроизводства населения, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе демографического форума в Красноярске.

Он отметил, что 41 субъект имеет суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения. По словам Котякова, только два субъекта сегодня имеют показатель 2,1 и выше.

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Министр добавил, что сегодня идет снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, однако с 2026 года начнется рост числа молодых девушек в общей демографической карте России.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН заявила, что первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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