Минтруд РФ: Только два субъекта имеют суммарный коэффициент рождаемости выше нормы

Министр добавил, что сегодня идет снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, однако с 2026 года начнется рост числа молодых девушек в общей демографической карте России.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН заявила, что первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время, передает «Радиоточка НСН».

