Бригада «скорой» в Херсонской области чудом спаслась от дрона ВСУ
Минувшей ночью в Голопристанском районе Херсонской области бригада скорой помощи чудом спаслась от удара украинского беспилотника по автомобилю медиков, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что врачи выехали на вызов к раненому при обстреле местному жителю. Водитель и фельдшер успели выскочить из «скорой» буквально за секунды до удара украинского БПЛА.
В результате прилета дрона ВСУ никто не пострадал, а врачи успели на вызов.
Ранее стало известно, что Мирный житель пострадал при атаке вражеского беспилотника в белгородском поселке, напоминает «Свободная пресса».
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