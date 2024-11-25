Бригада «скорой» в Херсонской области чудом спаслась от дрона ВСУ

Минувшей ночью в Голопристанском районе Херсонской области бригада скорой помощи чудом спаслась от удара украинского беспилотника по автомобилю медиков, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что врачи выехали на вызов к раненому при обстреле местному жителю. Водитель и фельдшер успели выскочить из «скорой» буквально за секунды до удара украинского БПЛА.

В результате прилета дрона ВСУ никто не пострадал, а врачи успели на вызов.

Ранее стало известно, что Мирный житель пострадал при атаке вражеского беспилотника в белгородском поселке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБеспилотникиХерсон

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