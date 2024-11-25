Губернатор Камчатки вступил в «Единую Россию»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов стал членом партии «Единая Россия». Об этом сообщили в региональном отделении политического объединения.

«Владимир Солодов вступил в партию... Об этом он заявил во время ежегодной региональной конференции Камчатского отделения партии», — отмечается в сообщении.

Солодова избрали главой Камчатки в сентябре 2020 года, он набрал 80,51% голосов, напоминает RT. Губернатор участвовал в выборах как самовыдвиженец.

