Губернатор Камчатки вступил в «Единую Россию»
25 ноября 202412:05
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов стал членом партии «Единая Россия». Об этом сообщили в региональном отделении политического объединения.
«Владимир Солодов вступил в партию... Об этом он заявил во время ежегодной региональной конференции Камчатского отделения партии», — отмечается в сообщении.
Солодова избрали главой Камчатки в сентябре 2020 года, он набрал 80,51% голосов, напоминает RT. Губернатор участвовал в выборах как самовыдвиженец.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru