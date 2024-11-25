СК возбудил дело после аварии с автобусом в Ленобласти

Следственный комитет решил открыть уголовное дело по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ленинградской области. На месте ДТП продолжает работу следственно-оперативная группа, проинформировало региональное управление ведомства.

Авария произошла 25 ноября около 7:30 утра на Красносельском шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района в окрестностях Санкт-Петербурга. Рейсовый автобус № 181 врезался в грузовик, который стоял на обочине. Повреждения различной степени тяжести получили 11 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автобусом управлял «гражданин одного из государств Центральной Азии». Дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

