СМИ: В Польше украинских беженцев заставят платить за жилье
Власти Польши могут обязать украинских беженцев оплачивать жилье, предоставленное государством. Об этом пишет Gazeta Prawna.
Совет министров планирует одобрить соответствующие поправки в законодательство в ближайшие недели. Меры коснутся мест постоянного проживания, в которых длительное время могут находиться беженцы: в частности, общежитий или отелей.
Как отметил представитель правительства, власти все чаще сталкиваются с ситуацией, когда украинцы «работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство».
При этом Варшава планирует предусмотреть ряд льгот, например, для матерей-одиночек и пожилых людей.
По данным ООН, после начала российской военной операции в Польшу выехали 1,25 млн украинцев.
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