СМИ: В Польше украинских беженцев заставят платить за жилье

Совет министров планирует одобрить соответствующие поправки в законодательство в ближайшие недели. Меры коснутся мест постоянного проживания, в которых длительное время могут находиться беженцы: в частности, общежитий или отелей.

Как отметил представитель правительства, власти все чаще сталкиваются с ситуацией, когда украинцы «работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство».

При этом Варшава планирует предусмотреть ряд льгот, например, для матерей-одиночек и пожилых людей.

По данным ООН, после начала российской военной операции в Польшу выехали 1,25 млн украинцев.

