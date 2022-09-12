В Чехии подсчитали расходы на беженцев из Украины за шесть месяцев
Власти Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев, находящихся на территории страны, за шесть месяцев с начала военных действий в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил глава минфина Збынек Станюра, страна потратила около 1 млрд евро. По его словам, изначально правительство рассчитывало, что цифра окажется вдвое больше.
Станюра указал, что этому факту способствовали быстрое устройство на работу украинцев, бесплатное размещение беженцев чехами и ниже ожидаемого расходы на медицину.
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