В Чехии подсчитали расходы на беженцев из Украины за шесть месяцев

Как заявил глава минфина Збынек Станюра, страна потратила около 1 млрд евро. По его словам, изначально правительство рассчитывало, что цифра окажется вдвое больше.



Станюра указал, что этому факту способствовали быстрое устройство на работу украинцев, бесплатное размещение беженцев чехами и ниже ожидаемого расходы на медицину.

