СМИ: В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
Девушку арестовали в Орле по делу о государственной измене, которая была совершена до достижения фигуранткой совершеннолетнего возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, девушка была задержана на этой неделе, суд заключил ее под стражу.
«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», - указал источник.
Подробности разбирательства не приводятся из-за секретности содержания материалов дела.
Ранее в Мордовии задержали за госизмену сотрудника IT-компании, работавшего на военную разведку Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жена Трампа заявила, что Путин ответил на ее письмо
- В деле о покушении на Симоньян появилась новая статья
- В дагестанском селе Карабудахкент загорелись два склада
- СМИ: В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
- Роспатент отказал Metallica в патенте на обложку альбома
- Над территорией России сбили 42 украинских дрона
- КНДР представила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
- Трамп анонсировал пошлины в 100% на товары из Китая
- Онищенко высказался о возможном введении четырехдневной учебной недели в школах
- Израильские ВВС нанесли серию ударов по Ливану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru