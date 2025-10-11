СМИ: В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте

Девушку арестовали в Орле по делу о государственной измене, которая была совершена до достижения фигуранткой совершеннолетнего возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, девушка была задержана на этой неделе, суд заключил ее под стражу.

«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», - указал источник.

Подробности разбирательства не приводятся из-за секретности содержания материалов дела.

Ранее в Мордовии задержали за госизмену сотрудника IT-компании, работавшего на военную разведку Украины.

