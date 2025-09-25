В Мордовии сотрудника IT-компании задержали по обвинению в госизмене
Сотрудник IT-компании, работавший на украинскую военную разведку Украины, задержан в Мордовии за государственную измену. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, 39-летний местный житель установил контакт с сотрудником разведки Украины и через мессенджер Telegram продавал информацию о критически важной инфраструктуре региона.
«Также он передал противнику сведения в отношении сотрудника МВД по республике Мордовия с целью дальнейшей организации в отношении него заказного убийства», - подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене, подозреваемого заключили под стражу.
Между тем в Крыму россиянина приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене из-за передачи Киеву данных о кораблях Черноморского флота РФ, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru