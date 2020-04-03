СМИ: В ночь на субботу РФ приостановит все авиарейсы для возвращения россиян
Россия в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения наших соотечественников и иностранцев на их родину. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в одной из крупных авиакомпаний. Отмечается, что телеграмму с соответствующей информацией распространила Росавиация.
Накануне НСН писала, что правительство выделяет полмилииарда рублей на помощь гражданам РФ, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой из других стран. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства, в первую очередь, будут направлены на оплату проживания людей, находящихся за пределами страны. Кроме того, будет продлен срок действия документов россиян.
Также глава кабмина дал поручение Росавиации, Минтранспорту и МИД составить четкий график возвращения россиян на родину. По словам премьера, люди точно должны знать, когда и каким именно рейсом они вылетят в Россию.
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