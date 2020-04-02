Застрявшие в Перу и Бразилии россияне вылетели на родину

Самолет с российскими туристами, которые застряли в Бразилии и Перу из-за ограничений в связи с коронавирусом, вылетел в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Перу.

По данным агентства, всего эвакуируют более 380 россиян, в частности, 150 из них из Бразилии, еще 232 – из Перу. Пункт назначения – Москва.