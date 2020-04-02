Застрявшие в Перу и Бразилии россияне вылетели на родину
Самолет с российскими туристами, которые застряли в Бразилии и Перу из-за ограничений в связи с коронавирусом, вылетел в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Перу.
По данным агентства, всего эвакуируют более 380 россиян, в частности, 150 из них из Бразилии, еще 232 – из Перу. Пункт назначения – Москва.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в эфире НСН о том, что большая часть организованных российских путешственников уже вернулась в России, а для возвращения самостоятельных туристов в настоящее время ведется активная работа.
Отметим, что все прибывшие в РФ должны сдать материал для анализа на коронавирус уже в здании аэропорта. Кроме того, у всех прибывших измеряют температуру тела и делают первичный тест на COVID-19. Вернувшиеся из-за рубежа будут обязаны находиться в режиме самоизоляции на дому в течение 14 дней.
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