СМИ: В некоторых регионах РФ ограничили продажу разливного пива
Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с распространением COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива. Об этом сообщает Коммерсантъ. Как отмечает источник, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин уточнил, что законодательный запрет именно на разливное пиво был введен в Крыму и Оренбургской области. А в Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина.
Ранее сообщалось, что ограничение продажи алкоголя введено в Забайкалье, Пермском крае, Якутии, Кемеровской области и Карелии.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН раскритиковал идею главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, который обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в связи с ситуаций по коронавирусной инфекции.
«Все, что касается любых ограничений, мы прекрасно знаем и миллион раз проходили - когда государство за тебя решает, в чем-то тебя ограничивает, то это давно себя дискредитировало и доказало свою абсолютную никчемность. Поэтому я считаю, что люди сами в состоянии принять решение, что им необходимо делать, потому что они взрослые, умные, профессиональные люди. Любые подобного рода инициативы, я считаю, абсолютной глупостью», - сказал Косарев.
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