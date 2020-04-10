СМИ: В некоторых регионах РФ ограничили продажу разливного пива

Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с распространением COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива. Об этом сообщает Коммерсантъ. Как отмечает источник, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин уточнил, что законодательный запрет именно на разливное пиво был введен в Крыму и Оренбургской области. А в Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина.

Ранее сообщалось, что ограничение продажи алкоголя введено в Забайкалье, Пермском крае, Якутии, Кемеровской области и Карелии.