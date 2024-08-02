СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца
В Москве планируют запретить электросамокаты в пределах Садового кольца, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва»
По данным издания, столичные власти начали обсуждать подобные запреты после введения ограничений на парковку самокатов в центре Санкт-Петербурга.
Как заявил СМИ депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, власти города обсуждают вопрос об ограничении скорости кикшеринговых самокатов до 15 км/ч по всему городу и запрет на езду в пределах Садового кольца и парках. Исключение составят велодорожки с развитой инфраструктурой.
Ранее стало известно, что предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов и фиксировать нарушения ПДД станут скауты-«штраферы», представляющие сервис кикшеринга «Яндекс Go», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
- NEWS.ru учредил Премию имени погибшего военкора Никиты Цицаги
- СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца
- Песков: Путин потребовал обменивать, а не выдавать осужденных американцев
- Песков: Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ
- В Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Тейлор Свифт
- СМИ: Американский журналист Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина
- В Донецке шесть человек пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
- Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными
- Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru