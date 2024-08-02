СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца

По данным издания, столичные власти начали обсуждать подобные запреты после введения ограничений на парковку самокатов в центре Санкт-Петербурга.



Как заявил СМИ депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, власти города обсуждают вопрос об ограничении скорости кикшеринговых самокатов до 15 км/ч по всему городу и запрет на езду в пределах Садового кольца и парках. Исключение составят велодорожки с развитой инфраструктурой.

Ранее стало известно, что предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов и фиксировать нарушения ПДД станут скауты-«штраферы», представляющие сервис кикшеринга «Яндекс Go», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

