СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца

В Москве планируют запретить электросамокаты в пределах Садового кольца, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Нескучном саду и заказнике «Воробьёвы горы» ограничили скорость движения самокатов

По данным издания, столичные власти начали обсуждать подобные запреты после введения ограничений на парковку самокатов в центре Санкт-Петербурга.

Как заявил СМИ депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов, власти города обсуждают вопрос об ограничении скорости кикшеринговых самокатов до 15 км/ч по всему городу и запрет на езду в пределах Садового кольца и парках. Исключение составят велодорожки с развитой инфраструктурой.

Ранее стало известно, что предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов и фиксировать нарушения ПДД станут скауты-«штраферы», представляющие сервис кикшеринга «Яндекс Go», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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