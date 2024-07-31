В Нескучном саду и заказнике «Воробьёвы горы» ограничили скорость движения самокатов

В Нескучном саду и заказнике «Воробьёвы горы» ограничили скорость движения самокатов, говорится в Telegram-канале столичного парка Горького.

Самокатчикам запретят парковаться в центре Санкт-Петербурга с 1 августа

Отмечается, что максимальная скорость движения для арендованных средств индивидуальной мобильности составит 10 километров в час.

Ранее в Санкт-Петербурге четыре ребенка на одном электросамокате сбили велосипедистку, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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