В Нескучном саду и заказнике «Воробьёвы горы» ограничили скорость движения самокатов
31 июля 202409:29
В Нескучном саду и заказнике «Воробьёвы горы» ограничили скорость движения самокатов, говорится в Telegram-канале столичного парка Горького.
Отмечается, что максимальная скорость движения для арендованных средств индивидуальной мобильности составит 10 километров в час.
Ранее в Санкт-Петербурге четыре ребенка на одном электросамокате сбили велосипедистку, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru