Самокатчикам запретят парковаться в центре Санкт-Петербурга с 1 августа

Самокатчикам запретят парковаться в центре Санкт-Петербурга с 1 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Такое решение Александр Беглов принял после запрета на парковку в День ВМФ, после чего жители города и туристы стали высказывать губернатору слова благодарности.

«Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов», — отметил он.

Беглов напомнил, что ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса» в районах проведения этих мероприятий.

Ранее стало известно, что предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов и фиксировать нарушения ПДД станут скауты-«штраферы», представляющие сервис кикшеринга «Яндекс Go», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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