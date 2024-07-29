Самокатчикам запретят парковаться в центре Санкт-Петербурга с 1 августа

Такое решение Александр Беглов принял после запрета на парковку в День ВМФ, после чего жители города и туристы стали высказывать губернатору слова благодарности.



«Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов», — отметил он.



Беглов напомнил, что ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса» в районах проведения этих мероприятий.

Ранее стало известно, что предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов и фиксировать нарушения ПДД станут скауты-«штраферы», представляющие сервис кикшеринга «Яндекс Go», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

