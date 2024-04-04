СМИ: В Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский»

О задержании экс-полицейского также пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что Тургенева и старшего инспектора отдела по вопросам миграции капитана Магана задержали накануне по подозрению в организации незаконной миграции.

«Следствие считает, что полицейские с еще несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан», — пишет Baza.

По данным СМИ, правоохранители помогли нелегально зарегистрироваться более чем тысяче человек. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Московский главк МВД уточнил, что Тургенев уволен из органов внутренних дел, а действующий сотрудник на время служебной проверки отстранен от исполнения обязанностей. "При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - уточнили в столичном управлении ведомства.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Москве перекрыли канал незаконной миграции, злоумышленники использовали связи с чиновниками и поставили на поток нелегальную выдачу миграционных карт, пишет RT.

