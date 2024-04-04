СМИ: В Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский»
Бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева задержали в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
О задержании экс-полицейского также пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что Тургенева и старшего инспектора отдела по вопросам миграции капитана Магана задержали накануне по подозрению в организации незаконной миграции.
«Следствие считает, что полицейские с еще несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан», — пишет Baza.
По данным СМИ, правоохранители помогли нелегально зарегистрироваться более чем тысяче человек. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.
Московский главк МВД уточнил, что Тургенев уволен из органов внутренних дел, а действующий сотрудник на время служебной проверки отстранен от исполнения обязанностей. "При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - уточнили в столичном управлении ведомства.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Москве перекрыли канал незаконной миграции, злоумышленники использовали связи с чиновниками и поставили на поток нелегальную выдачу миграционных карт, пишет RT.
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