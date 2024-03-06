В Москве арестовали двух полковников полиции по делу об убийстве
Басманный суд Москвы отправил под арест полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Сотрудники правоохранительных органов проходят обвиняемыми по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Полицейские пробудут под стражей до 5 мая.
По данным из открытых источников, Карасев является бывшим руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции омского управления МВД.
В феврале Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве Юлию Лактюхину. Ей вменяют получение взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru