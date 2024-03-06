В Москве арестовали двух полковников полиции по делу об убийстве

Сотрудники правоохранительных органов проходят обвиняемыми по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Полицейские пробудут под стражей до 5 мая.

По данным из открытых источников, Карасев является бывшим руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции омского управления МВД.

В феврале Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве Юлию Лактюхину. Ей вменяют получение взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

