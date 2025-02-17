В Москве закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить знакомого ртутью

Роскомнадзор выявил в кафе-пекарне на юго-западе Москвы, где мужчина пытался отравить своего знакомого ртутью, грубые нарушения. В связи с этим суд приостановил деятельность пекарни на 45 дней, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.

После попытки отравления, Роспотребнадзор провел проверку в кафе-пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Ведомство выяснило, что в кафе отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. При готовке не соблюдались технологические процессы.