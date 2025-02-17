В Москве закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить знакомого ртутью
Роскомнадзор выявил в кафе-пекарне на юго-западе Москвы, где мужчина пытался отравить своего знакомого ртутью, грубые нарушения. В связи с этим суд приостановил деятельность пекарни на 45 дней, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.
После попытки отравления, Роспотребнадзор провел проверку в кафе-пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Ведомство выяснило, что в кафе отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. При готовке не соблюдались технологические процессы.
11 февраля мужчина пытался отравить своего знакомого пирожком со ртутью в «Мельнице». Для осуществления замысла, он приобрел градусники, достал из них ртуть, набрав ее в шприц. Затем подмешал опасное вещество в еду своему знакомому. Обоих доставили в больницу, так как злоумышленники пытался симулировать отравление.
Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мотивом его поступка стала ревность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru