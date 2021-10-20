СМИ: В Москве планируется «краткосрочный локдаун» на ноябрьские праздники

По данным издания, планируется распространить режим работы выходного дня на все организации и ИП, работающие на территории столицы, за исключением предприятий, деятельность которых не может быть ограничена.

Отмечается, что во время краткосрочного локдауна власти намерены ограничить доступ посетителей и работников во все заведения общепита, объекты розничной торговли и оказания бытовых услуг, оказывающие плановую медицинскую помощь организации, ветеринарные клиники, театры, кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, массовые мероприятия. По данным издания, введения QR-кодов для посещения не планируется.

Как ожидается, ограничительные меры не распространятся на работу общепита навынос, аптеки и продуктовые магазины, торговлю онлайн, доставку, организуемые городом официальные мероприятия.

Forbes сообщает, что локдаун в Москве могут ввести, если число выявленных в столице случаев COVID-19 с 21 по 28 октября превысит уровень заболеваемости 13-20 октября.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября для улучшения напряженной эпидобстановки по коронавирусу, сообщает телеканал «360». Президенту страны Владимиру Путину представят предложение о нерабочих днях на совещании в среду.

