СМИ: В Москве не будут вводить локдаун из-за «омикрона»
Власти Москвы не планируют вводить локдаун на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, в мэрии ориентируются на показатели госпитализации, которые при распространенном сейчас омикрон-штамме значительно ниже, чем при варианте «дельта». Так, в период распространения дельта-штамма доля госпитализаций в сутки достигала 20% по отношению к количеству заболевших, сейчас — около 5,5%.
По состоянию на 27 января в стационары доставляли 1,4 тысячи москвичей в сутки; власти не будут рассматривать введение дополнительных мер, если число госпитализированных не вырастет до 3–4 тысяч в день.
Тем не менее, московские власти сохраняют резерв свободных коек. В больницах города свободно около 42% коечного фонда — почти семь тысяч мест.
Источник подчеркнул, что в столице отказались от локдауна из-за негативных последствий жестких ограничений для бизнеса и рынка труда.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введения локдауна в стране не планируется, так как большинство граждан переносят омикрон-штамм в не требующей госпитализации форме, напоминает РЕН ТВ.
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