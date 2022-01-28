СМИ: В Москве не будут вводить локдаун из-за «омикрона»

Власти Москвы не планируют вводить локдаун на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Песков заявил, что тема нового локдауна не обсуждается

По словам собеседников издания, в мэрии ориентируются на показатели госпитализации, которые при распространенном сейчас омикрон-штамме значительно ниже, чем при варианте «дельта». Так, в период распространения дельта-штамма доля госпитализаций в сутки достигала 20% по отношению к количеству заболевших, сейчас — около 5,5%.

По состоянию на 27 января в стационары доставляли 1,4 тысячи москвичей в сутки; власти не будут рассматривать введение дополнительных мер, если число госпитализированных не вырастет до 3–4 тысяч в день.

Тем не менее, московские власти сохраняют резерв свободных коек. В больницах города свободно около 42% коечного фонда — почти семь тысяч мест.

Источник подчеркнул, что в столице отказались от локдауна из-за негативных последствий жестких ограничений для бизнеса и рынка труда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введения локдауна в стране не планируется, так как большинство граждан переносят омикрон-штамм в не требующей госпитализации форме, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммМоскваКоронавирус
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