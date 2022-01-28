СМИ: В Москве не будут вводить локдаун из-за «омикрона»

По словам собеседников издания, в мэрии ориентируются на показатели госпитализации, которые при распространенном сейчас омикрон-штамме значительно ниже, чем при варианте «дельта». Так, в период распространения дельта-штамма доля госпитализаций в сутки достигала 20% по отношению к количеству заболевших, сейчас — около 5,5%.

По состоянию на 27 января в стационары доставляли 1,4 тысячи москвичей в сутки; власти не будут рассматривать введение дополнительных мер, если число госпитализированных не вырастет до 3–4 тысяч в день.

Тем не менее, московские власти сохраняют резерв свободных коек. В больницах города свободно около 42% коечного фонда — почти семь тысяч мест.

Источник подчеркнул, что в столице отказались от локдауна из-за негативных последствий жестких ограничений для бизнеса и рынка труда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введения локдауна в стране не планируется, так как большинство граждан переносят омикрон-штамм в не требующей госпитализации форме, напоминает РЕН ТВ.

