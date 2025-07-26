Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП в Подмосковье

Водитель грузовика с полуприцепом Scania устроил смертельное ДТП в подмосковном Раменском, в результате аварии погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

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Сообщается, что ДТП произошло на автодороге М-5 «Урал» около 9:00 26 июля. По предварительным данным, грузовик столкнулся со стоявшими на обочине автомобилями Lada и Lexus.

Помимо ребенка, погибли водители обоих легковых автомобилей, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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