Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП в Подмосковье
Водитель грузовика с полуприцепом Scania устроил смертельное ДТП в подмосковном Раменском, в результате аварии погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.
Сообщается, что ДТП произошло на автодороге М-5 «Урал» около 9:00 26 июля. По предварительным данным, грузовик столкнулся со стоявшими на обочине автомобилями Lada и Lexus.
Помимо ребенка, погибли водители обоих легковых автомобилей, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Улетовском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Алексея Гончарова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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