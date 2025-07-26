Успех сериала о группе «Король и шут», а также лояльная аудитория и богатая история «НАШЕго Радио» позволяют не сомневаться в том, что сериал о радиостанции ждет успех, заявил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН.

Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, возможно ли снять кино про радиостанцию.