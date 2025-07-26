Молодежь рвется в эфир «НАШЕго радио»

В последнее время в эфире «НАШЕго радио» становится все больше молодых артистов, рассказала в пресс-центре НСН генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

«С точки зрения того, рвется ли молодежь в эфир «НАШЕго радио» - рвется невероятными усилиями и темпами. Молодых музыкантов в эфире стало очень много, слушатель, вероятно это почувствовал. Мы стараемся дать дорогу молодым, мне кажется, у нас получается», - пояснила она.

В свою очередь программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков заявил, что радиостанция обращает внимание на молодых артистов еще до того, как исполнители представляют песни, ставшие громкими хитами.

«Для многих «Бонд с кнопкой» сейчас известный артист, мы еще три года назад его заметили. В прошлом году он получил нашу премию, как дебют года, в этом году неожиданно для всех, хотя мы верили и знали, что он большой артист, он стал вирусным в интернете, песню «Кухни» вряд ли кто-то не слышал. Мы внимательно следим за молодежью, самая талантливая попадает в эфир «НАШЕго радио», ее очень много», - подчеркнул он.

В кинопарке «Москино» продолжается фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Как отмечала Евгения Киселева, название фестиваля отражает универсальность мероприятия и объединяет исполнителей, напоминает «Радиоточке НСН».

