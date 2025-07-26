СМИ: Протесты против Трампа начались в Шотландии

Отмечается, что на улицу вышли сотни человек, митингующие недовольны визитом Трампа в Шотландию.

Так, в центре Абердина протестующие развернули баннеры с антитрамповскими лозунгами, часть митингующих поддерживало Палестину. Полиция Шотландии также ожидает протесты в Глазго и Эршире, а также у принадлежащих Трампу гольф-клубов «Мени» и «Тернберри».

Ранее участники протестного митинга, прошедшего в бразильском городе Сан-Пауло, сожгли чучело Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

