СМИ: Протесты против Трампа начались в Шотландии
Протесты против американского лидера Дональда Трампа начались в городах Абердин и Эдинбург (Шотландия). Об этом сообщил Telegram-канал STV.
Отмечается, что на улицу вышли сотни человек, митингующие недовольны визитом Трампа в Шотландию.
Так, в центре Абердина протестующие развернули баннеры с антитрамповскими лозунгами, часть митингующих поддерживало Палестину. Полиция Шотландии также ожидает протесты в Глазго и Эршире, а также у принадлежащих Трампу гольф-клубов «Мени» и «Тернберри».
Ранее участники протестного митинга, прошедшего в бразильском городе Сан-Пауло, сожгли чучело Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru