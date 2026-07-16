СМИ: Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров FESCO

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортно-логистической группы Аркадия Коростелева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, Рабинович организовал преступную группу, которая похитила 885 млн рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту. Злоумышленники создали фиктивную компанию «Владпорттранс» и продали ее от имени порта по завышенной стоимости не позднее 27 мая 2022 года.