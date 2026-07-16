СМИ: Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров FESCO

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортно-логистической группы Аркадия Коростелева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, Рабинович организовал преступную группу, которая похитила 885 млн рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту. Злоумышленники создали фиктивную компанию «Владпорттранс» и продали ее от имени порта по завышенной стоимости не позднее 27 мая 2022 года.

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Вырученные средства были перечислены совладельцу московской фирмы «Информтехтранс» Денису Русанову, хотя реальная цена актива составляла около 100 млн рублей. Русанов также находится в международном розыске, и следствие ходатайствует о его заочном аресте.

Уголовное дело было возбуждено Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 11 февраля. В этот же день правоохранители задержали бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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