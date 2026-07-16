СМИ: Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров FESCO
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортно-логистической группы Аркадия Коростелева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
По версии следствия, Рабинович организовал преступную группу, которая похитила 885 млн рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту. Злоумышленники создали фиктивную компанию «Владпорттранс» и продали ее от имени порта по завышенной стоимости не позднее 27 мая 2022 года.
Вырученные средства были перечислены совладельцу московской фирмы «Информтехтранс» Денису Русанову, хотя реальная цена актива составляла около 100 млн рублей. Русанов также находится в международном розыске, и следствие ходатайствует о его заочном аресте.
Уголовное дело было возбуждено Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 11 февраля. В этот же день правоохранители задержали бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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