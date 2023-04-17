СМИ: В Московской области призвали отменить концерт Анжелики Варум

В частности, активисты требуют отменить концерт заслуженной артистки РФ, который должен пройти 29 апреля в «Крокус Сити Холле».

В обращении говорится, что певица, которая постоянно проживает в США и в Россию приезжает «исключительно с целью заработка», в марте 2022 года выступила против проведения специальной военной операции.

«Международное общественное движение «Внуки» считает недопустимым и аморальным позволять Варум и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ», – подчеркнули активисты.

Ранее в Санкт-Петербурге был отменён концерт Филиппа Киркорова, назначенный на 16 апреля. Как сообщают «Невские новости», выступление перенесли на 21 апреля по техническим причинам.