СМИ: В Московской области призвали отменить концерт Анжелики Варум
Общественное движение «Внуки» призвало губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва запретить концерт Анжелики Варум, сообщает «Абзац» со ссылкой на текст обращения.
В частности, активисты требуют отменить концерт заслуженной артистки РФ, который должен пройти 29 апреля в «Крокус Сити Холле».
В обращении говорится, что певица, которая постоянно проживает в США и в Россию приезжает «исключительно с целью заработка», в марте 2022 года выступила против проведения специальной военной операции.
«Международное общественное движение «Внуки» считает недопустимым и аморальным позволять Варум и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ», – подчеркнули активисты.
Ранее в Санкт-Петербурге был отменён концерт Филиппа Киркорова, назначенный на 16 апреля. Как сообщают «Невские новости», выступление перенесли на 21 апреля по техническим причинам.
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