В Краснодаре отменили концерт Ярослава Евдокимова
Концерт певца Ярослава Евдокимова, который должен был пройти в Краснодаре 25 апреля, отменён. Об этом говорится в сообщении Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должен был выступить исполнитель.
Также концерт Евдокимова был запланирован на 24 апреля в Зимнем театре Сочи - информацию о выступлении с сайта театра удалили.
СМИ связали отмену концертов с высказываниями певца, который в 2019 году осудил действия руководства России в Крыму и Донбассе. Перед гастролями Евдокимова видео стало снова распространяться в сети.
Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в городе отменили концерты артистов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru