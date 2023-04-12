В Краснодаре отменили концерт Ярослава Евдокимова

Также концерт Евдокимова был запланирован на 24 апреля в Зимнем театре Сочи - информацию о выступлении с сайта театра удалили.

СМИ связали отмену концертов с высказываниями певца, который в 2019 году осудил действия руководства России в Крыму и Донбассе. Перед гастролями Евдокимова видео стало снова распространяться в сети.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в городе отменили концерты артистов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы, сообщает RT.

