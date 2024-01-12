СМИ: В мире наблюдается рост заболеваемости раком у молодого поколения

Специалисты указали, что заболеваемость увеличилась прежде всего в Северной Америке, Западной Европе, Австралии. Число больных возрастом до 50 лет с онкологией выросло на 12,8% в период с 2000 до 2019 года.

«Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарствах или в чем-то, что мы еще не идентифицировали», — отметила доктор Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек.

В свою очередь, глава онкологического отделения больницы Grand View Health (штат Пенсильвания) Моник Гэри указала, что медики видят все больше и больше случаев онкологии среди молодых людей.

Известно, что эксперты уже подтвердили связь между частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и более высоким риском рака впоследствии. Кроме того, ученые заявили о взаимосвязи заболевания и избыточного веса.

Ранее врач-онколог Федор Жирков рассказал, что резкая потеря веса, головокружения, выпадение волос, тошнота, обмороки могут быть первыми признаками рака, и при появлении таких симптомов следует обратиться к медикам, пишет «Свободная пресса».

