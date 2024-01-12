СМИ: В мире наблюдается рост заболеваемости раком у молодого поколения
Врачи в США отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Специалисты указали, что заболеваемость увеличилась прежде всего в Северной Америке, Западной Европе, Австралии. Число больных возрастом до 50 лет с онкологией выросло на 12,8% в период с 2000 до 2019 года.
«Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарствах или в чем-то, что мы еще не идентифицировали», — отметила доктор Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек.
В свою очередь, глава онкологического отделения больницы Grand View Health (штат Пенсильвания) Моник Гэри указала, что медики видят все больше и больше случаев онкологии среди молодых людей.
Известно, что эксперты уже подтвердили связь между частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и более высоким риском рака впоследствии. Кроме того, ученые заявили о взаимосвязи заболевания и избыточного веса.
Ранее врач-онколог Федор Жирков рассказал, что резкая потеря веса, головокружения, выпадение волос, тошнота, обмороки могут быть первыми признаками рака, и при появлении таких симптомов следует обратиться к медикам, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские шпажисты Бида и Лоханов хотят выступить за США на Олимпиаде
- Росстат обнаружил сокращение разрыва между доходами россиян
- Хуситы намерены атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе
- СМИ: Состояние поэта Рубинштейна крайне тяжелое
- «Алкоголь — зло»: Лера Кудрявцева заявила о расставании с мужем-хоккеистом
- Гладков: В Белгороде могут использовать защитные конструкции на остановках
- СМИ: В мире наблюдается рост заболеваемости раком у молодого поколения
- ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене
- Депутат Бессараб: Пенсия в 50 тысяч рублей возможна при зарплате в 120 тысяч
- Певец Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru