Мурашко: смертность от онкологических заболеваний снизилась на 5,6%

Мурашко напомнил, что с 2019 года реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках программы обновляется инфраструктура и совершенствуются методы лечения рака.

Глава Минздрава указал на повышение качества и скорости диагностики. Он уточнил, что 60% злокачественных заболеваний выявили на начальных стадиях.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России впервые выявили более 624 тысяч случаев злокачественных новообразований, передает «Радиоточка НСН».

