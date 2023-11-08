Мурашко: смертность от онкологических заболеваний снизилась на 5,6%

За последние четыре года смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

Онколог объяснил рост заболеваемости раком в России лучшим уровнем диагностики

Мурашко напомнил, что с 2019 года реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках программы обновляется инфраструктура и совершенствуются методы лечения рака.

Глава Минздрава указал на повышение качества и скорости диагностики. Он уточнил, что 60% злокачественных заболеваний выявили на начальных стадиях.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России впервые выявили более 624 тысяч случаев злокачественных новообразований, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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