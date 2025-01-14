СМИ: В Минздраве Ингушетии заявили о неспособности продолжать работу
Министерство здравоохранения Ингушетии сообщило о неспособности продолжать работу. Об этом сообщил Telegram-канал «Медицинская Россия».
По данным СМИ, причиной тому могла стать задолженность Минздрава в размере 12,4 млн рублей перед фармацевтическим предприятием. В суде представители министерства просили предоставить отсрочку или рассрочку выплаты долга, однако Минздраву региона в ходатайстве было отказано.
Казначейством были приостановлены операции по расходованию министерством средств с собственных счетов. Министерство здравоохранения республики подало заявление в суд, в котором сообщило о невозможности вносить взносы во внебюджетные фонды, выплачивать зарплаты и осуществлять закупки.
В сложившейся ситуации Минздрав обвинил казначейство, поскольку оно не вывело из-под действия блокировки данные операции вопреки предписанию суда.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 января 2025 года зарплаты врачей были проиндексированы на 13,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru