СМИ: В Минздраве Ингушетии заявили о неспособности продолжать работу

По данным СМИ, причиной тому могла стать задолженность Минздрава в размере 12,4 млн рублей перед фармацевтическим предприятием. В суде представители министерства просили предоставить отсрочку или рассрочку выплаты долга, однако Минздраву региона в ходатайстве было отказано.

Казначейством были приостановлены операции по расходованию министерством средств с собственных счетов. Министерство здравоохранения республики подало заявление в суд, в котором сообщило о невозможности вносить взносы во внебюджетные фонды, выплачивать зарплаты и осуществлять закупки.

В сложившейся ситуации Минздрав обвинил казначейство, поскольку оно не вывело из-под действия блокировки данные операции вопреки предписанию суда.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 января 2025 года зарплаты врачей были проиндексированы на 13,2%.

