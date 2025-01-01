С 1 января в РФ проиндексировали зарплаты бюджетников
С 1 января наступившего года в России повысили зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные федерального бюджета Соцфонда РФ на 2025 год.
Отмечается, что с этого года зарплаты соцработников, учителей, врачей, работников культуры и отдельных категорий госслужащих в России проиндексировали на 13,2%. К тому же в стране на 13,2% собираются увеличить оплату труда сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и специалистов из лесных хозяйств.
Однако индексация не затронет зарплаты сенаторов, депутатов и судей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России расширили доступность бесплатных социальных услуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru