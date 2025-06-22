Для пожилых россиян запустят проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок»
АНО «Белый интернет» запустит в России проект «Цифровой внучок», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу АНО, члена СПЧ Элину Сидоренко.
По ее словам, инициатива направлена на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками. В проекте будут участвовать молодые люди, телефоны которых будут в свободном доступе. За каждым пожилым человеком, который пожелает участвовать в пилотном проекте, будет закрепляться доброволец, который будет выполнять функцию «внука».
Сидоренко указала, что как только мошенник позвонит пожилому человеку, тот предложит ему связаться с якобы внуком, который сумеет вычислить мошенника.
Число атак телефонных мошенников в России может сократиться на 30% во втором полугодии 2025 года по сравнению с началом года благодаря новым мерам, направленным на борьбу с фродом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru