СМИ: В Минске задержали Мисс Белоруссии-2008

Победительницу конкурса красоты «Мисс Белоруссия-2008» Ольгу Хижинкову задержали на несогласованной акции протеста в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

СМИ: В Минске семь тысяч человек участвуют в акции протеста

По их словам, Хижинкову задержали во время одной из операций силовиков на площади Свободы. Вместе с ней в автозаке оказались еще около 20 человек, которых вывезли из центра города.

Хижинкова поддерживает акции оппозиции. Она недавно уволилась из Национальной школы красоты.

Ранее стало известно, что в марше народовластия оппозиции, прошедшем в Минске в воскресенье, приняли участие около семи тысяч человек.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:ПротестыКонкурс КрасотыАкцияМинск
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