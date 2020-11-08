СМИ: В Минске задержали Мисс Белоруссии-2008

По их словам, Хижинкову задержали во время одной из операций силовиков на площади Свободы. Вместе с ней в автозаке оказались еще около 20 человек, которых вывезли из центра города.

Хижинкова поддерживает акции оппозиции. Она недавно уволилась из Национальной школы красоты.

Ранее стало известно, что в марше народовластия оппозиции, прошедшем в Минске в воскресенье, приняли участие около семи тысяч человек.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.

