СМИ: В Минске семь тысяч человек участвуют в акции протеста
Около семи тысяч человек вышли в Минске на уличную акцию протеста, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Со ссылкой на очевидцев также сообщается о том, что число задержанных в Минске выросло до 50.
Ранее РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич сообщило о задержании на акции протеста около десяти человек.
Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.
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