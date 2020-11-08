СМИ: В Минске семь тысяч человек участвуют в акции протеста

Около семи тысяч человек вышли в Минске на уличную акцию протеста, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Со ссылкой на очевидцев также сообщается о том, что число задержанных в Минске выросло до 50.

Ранее РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич сообщило о задержании на акции протеста около десяти человек.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.

