СМИ: в метро Москвы установят новую систему слежения
На 85 станциях московского метрополитена будет установлена новая система видеонаблюдения. На специальных мультимедийных экранах установят камеры с функцией распознавания лиц.
Власти Москвы потратят на покупку 316 мультимедийных экранов с камерами 932 миллиона рублей, пишет «Коммерсант».
По данным издания, об это говорится в тендере на портале госзакупок. Победителя планируется выбрать 4 марта, а работу он должен будет выполнить до декабря.
В Московском метрополитене сообщили, что экраны будут использоваться для информирования пассажиров в экстренных ситуациях, а также для оповещения об изменениях в работе транспорта, о новых сервисах, а также для демонстрации коммерческой информации. Функцию камер по распознаванию лиц и поиску конкретных людей там не подтверждают.
Однако издание утверждает, что в техническом задании сказано, что камеры должны быть оснащены автофокусом, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули — детектирование лиц, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что власти столицы хотят обобщить все персональные данные жителей города в единой информационной системе. Город хочет знать все: от реальных доходов родителей до успеваемости детей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов внесен в Госдуму
- Более 420 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии
- Каждая десятая компания в России готовится к закрытию
- В РФ изучат эффективность вакцинации от COVID-19 среди ВИЧ-положительных граждан
- В Чите дезертира опознали спустя 16 лет после смерти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru