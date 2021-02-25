СМИ: в метро Москвы установят новую систему слежения

На 85 станциях московского метрополитена будет установлена новая система видеонаблюдения. На специальных мультимедийных экранах установят камеры с функцией распознавания лиц.

Власти Москвы потратят на покупку 316 мультимедийных экранов с камерами 932 миллиона рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, об это говорится в тендере на портале госзакупок. Победителя планируется выбрать 4 марта, а работу он должен будет выполнить до декабря.

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В Московском метрополитене сообщили, что экраны будут использоваться для информирования пассажиров в экстренных ситуациях, а также для оповещения об изменениях в работе транспорта, о новых сервисах, а также для демонстрации коммерческой информации. Функцию камер по распознаванию лиц и поиску конкретных людей там не подтверждают.

Однако издание утверждает, что в техническом задании сказано, что камеры должны быть оснащены автофокусом, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули — детектирование лиц, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что власти столицы хотят обобщить все персональные данные жителей города в единой информационной системе. Город хочет знать все: от реальных доходов родителей до успеваемости детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КамерыМетрополитен
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