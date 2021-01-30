В ГУВД Москвы назвали число преступлений, раскрытых с помощью уличных камер

В ведомстве подчеркивают эффективность работы камер наружного видеонаблюдения в поиске преступников. В Москве их установили более 189 тысяч.

«За 12 месяцев 2020 г. с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж», - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что система «Безопасный город» способствует профилактике правонарушений в общественных местах не только в обычной жизни, но и при проведении массовых мероприятий и акций, когда возникает риск краж, нанесения вреда здоровью и т.д.

«В частности, в том числе за счет использования системы «Безопасный город», по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах - на 12%. В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%», - говорится на сайте.

Также сотрудники ведомства отметили эффективность системы «Безопасный город», которая в первом полугодии 2020 года помогала выявлять в столице нарушителей ограничительных мер, связанных с режимом повышенной готовности.

