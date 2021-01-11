Большой брат. Персональные данные москвичей сведут воедино

На повышение объема информации о жителях Москвы направлена модернизация государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя», которую планируют столичные власти. На сайте госзакупок появилась заявка на создание новой системы хранения персональных данных москвичей начальной стоимостью 185 миллионов рублей. За эти деньги подрядчику, которого должны определить до 1 февраля, предстоит до конца года свести воедино всю информацию о москвичах, содержащуюся в самых разных государственных и муниципальных базах данных.

Перечень сведений, которые власти города хотят знать о горожанах, весьма велик. Как следует из документации к закупке, единая база данных должна будет содержать номера паспорта, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, сведения о фактическом месте жительства, родственниках, транспортных средствах, месте работы, номера транспортных карт. А специальный модуль системы будет проверять информацию о реальных доходах пользователя. Что касается детей, то город хочет знать об их успеваемости: оценки в электронном дневнике, результаты экзаменов, участие в олимпиадах.

Необходимость создания базы исчерпывающих сведений о москвичах в Департаменте информационных технологий, который и выступает заказчиком, «Коммерсанту» объяснили тем, что она нужна для ускорения и упрощения получения госуслуг. Возможно, что эта цель будет реализована, однако, по мнению представителя Ассоциации юристов России Александра Савельева, которое приводит то же издание, власти Москвы целенаправленно собирают большие массивы данных о гражданах, чтобы создать систему, подобную китайской.

В Китае, как уже писала НСН, создан и уже несколько лет применяется так называемый социальный рейтинг, который оценивает человека по пяти категориям: социальные связи, потребительское поведение, безопасность, материальное состояние и законопослушность. Причем, как отмечает The Wall Street Journal, учитывается масса критериев поведения, включая опасное вождение, покупка большого количества видеоигр и даже неправильная сортировка мусора, не говоря уж о критике Коммунистической партии Китая. Чем рейтинг выше, тем больше у его обладателя прав и возможностей, и наоборот. В связке с системой из 600 миллионов (!) камер видеонаблюдения это представляет собой самую мощную систему контроля за гражданами, которую когда-либо видел мир.

Новая база, обобщающая персональные данные москвичей, будет интегрирована с другими информационными системами, в том числе с Единой системой идентификации.

