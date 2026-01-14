Аудитория Max выросла до 85 млн пользователей

Аудитория национального мессенджера Max достигла 85 млн пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

«В Max зарегистрировались 85 миллионов... Суточный охват нацмессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей», - отмечается в сообщении.

В мессенджере с момента его запуска написали свыше 18 млрд сообщений, совершили более 2,5 млрд звонков, отправили свыше 200 млн видеокружков и более 1 млрд стикеров.

Также в пресс-службе сообщили, что блогеры, компании и государственные организации создали в Max более 140 тысяч публичных каналов. Суммарная аудитория ресурсов превышает 54 млн подписчиков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание Мах было необходимо для достижения полного цифрового суверенитета.

