Аудитория Max выросла до 85 млн пользователей
Аудитория национального мессенджера Max достигла 85 млн пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.
«В Max зарегистрировались 85 миллионов... Суточный охват нацмессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей», - отмечается в сообщении.
В мессенджере с момента его запуска написали свыше 18 млрд сообщений, совершили более 2,5 млрд звонков, отправили свыше 200 млн видеокружков и более 1 млрд стикеров.
Также в пресс-службе сообщили, что блогеры, компании и государственные организации создали в Max более 140 тысяч публичных каналов. Суммарная аудитория ресурсов превышает 54 млн подписчиков.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание Мах было необходимо для достижения полного цифрового суверенитета.
