СМИ: В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Украине данных о ВС России

Российские спецслужбы задержали в Луганской народной республике жительницу города Сватово, которую подозревают в передаче украинской стороне информации о передвижении военных и техники РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

ФСБ задержала в Херсонской области агента, передававшего СБУ координаты российских военных

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, ВСУ могли воспользоваться переданными данными в том числе для атак по гражданской инфраструктуре в Сватово, пишет Ura.ru.

Накануне ФСБ задержала в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который передавал противнику сведения о дислокации российских военнослужащих, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЗадержаниеВооруженные Силы РФВСУЛНР
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