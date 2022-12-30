СМИ: В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Украине данных о ВС России
Российские спецслужбы задержали в Луганской народной республике жительницу города Сватово, которую подозревают в передаче украинской стороне информации о передвижении военных и техники РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, ВСУ могли воспользоваться переданными данными в том числе для атак по гражданской инфраструктуре в Сватово, пишет Ura.ru.
Накануне ФСБ задержала в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который передавал противнику сведения о дислокации российских военнослужащих, напоминает «Свободная пресса».
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