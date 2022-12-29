ФСБ задержала в Херсонской области агента, передававшего СБУ координаты российских военных

ФСБ задержала в Херсонской области агента Службы безопасности Украины, который передавал СБУ сведения о расположении российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

В Херсонской области местную жительницу задержали за передачу данных о ВС России

Отмечается, что задержанный — 54-летний гражданин Украины.

«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — указали в ЦОС ФСБ.

Агент с помощью мессенджера передавал кадровому сотруднику СБУ данные, которые затем отправлялись ВСУ для корректировки ударов по позициям ВС России.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье «Шпионаж», мужчина заключен под стражу.

Ранее ФСБ ликвидировала двух боевиков, которые по заданию СБУ готовили теракт в Кабардино-Балкарии, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСБУУкраинаФСБ
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