ФСБ задержала в Херсонской области агента, передававшего СБУ координаты российских военных

Отмечается, что задержанный — 54-летний гражданин Украины.

«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — указали в ЦОС ФСБ.

Агент с помощью мессенджера передавал кадровому сотруднику СБУ данные, которые затем отправлялись ВСУ для корректировки ударов по позициям ВС России.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье «Шпионаж», мужчина заключен под стражу.

Ранее ФСБ ликвидировала двух боевиков, которые по заданию СБУ готовили теракт в Кабардино-Балкарии, напоминает Ura.ru.

