СМИ: в Курской области объявлен план «Перехват»
Власти Курской области объявили план «Перехват», сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают пикап с номерами Украины. В автомобиле могут находиться пятеро вооруженных людей.
По данным издания, пикап въехал на территорию региона со стороны Брянской области. Якобы автомобиль видели недалеко от поселка Домаха.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее опроверг появление в регионе вооруженных людей. По его словам, власти вместе с силовыми органами продолжают проверять информацию, передает НСН.
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