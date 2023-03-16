Губернатор Орловской области опроверг появление вооруженных лиц на территории региона

В настоящее время информация о появлении вооруженных людей на территории Орловской области не подтверждается. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова.

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По его словам, силовые ведомства и органы власти продолжают проверять информацию. Сведения о наличии пострадавших губернатор назвал недостоверными.

Местные СМИ ранее сообщили о группах силовиков в камуфляже и бронежилетах в районе села Шахово и поселка Кром.

Власти Курской области 9 марта опровергли информацию о проникновении украинских диверсантов. В регионе заявили, что фейки распространяют антироссийские Telegram-каналы, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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