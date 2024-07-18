СМИ: В кормах для животных Chammy нашли свинец

Владельцы отравившихся питомцев обратились в Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» с просьбой проверить корм Chammy. После экспертизы выяснилось, что в кормах со вкусом рыбы, курицы и говядины есть токсичный свинец.

Продукция бренда широко представлена на маркетплейсах и занимает экономичный ценовой сегмент. Средняя стоимость корма для кошек — 1500 рублей за десять килограммов.

Владельцы собак чаще приходят к врачу, кошки живут дома, поэтому у них меньше рисков, заявил ранее «Радиоточке НСН» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

