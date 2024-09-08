Массовая драка в поселке Афипский попала на видео

Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края засняли на видео, сообщает Telegram-канал Mash.

Избитому в массовой драке боксеру Двали прооперировали глаз

На кадрах видно, как несколько мужчин бьют друг друга. При этом большая часть толпы участия в драке не принимает.

Инцидент произошел возле местного Дома культуры. В потасовке участвовало около 60 человек. По словам очевидцев, стычка началась из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого парня и девушку.

Ранее в Москве произошла массовая драка с подростками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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