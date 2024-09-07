По уральским легендам снимут фэнтези-сериал «Красное озеро»

Отмечается, что история сериала основана на уральских легендах и сказках.

Главные роли в сериале исполнят Екатерина Темнова, Алексей Серебряков, Алексей Родионов, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Агриппина Стеклова, Варвара Володина и другие.

Авторами сценария и креативными продюсерами выступили Максим Вахитов и Юлия Галиченко, генеральным продюсером проекта стал Вячеслав Дусмухаметов.

В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что сериал «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году.

